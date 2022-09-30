泰國憲法法庭判總理任期未滿 反對者街頭抗議

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泰國憲法法庭30日判決總理帕拉育的任期未滿可以繼續擔任總理，民眾聚集在市中心高舉象徵反政府的三根手指手勢，高喊帕拉育下台。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年9月30日

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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）泰國憲法法庭今天判決總理帕拉育的任期未滿，可以繼續擔任總理。帕拉育表示尊重法庭判決，但反政府的民間團體不滿判決，號召支持者今明2天上街抗議，展現人民意志。

憲法法庭9位大法官今天以6對3票判決帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的任期尚未屆滿，因此帕拉育還有2年半左右的任期。帕拉育在得知判決結果後，在臉書發文表示尊重憲法法庭的判決，他也感謝支持他的人，他並花了很長的篇幅強調自己在剩下來的任期內會更加著重國家的發展計畫。

但憲法法庭的判決讓民間團體相當不滿，多個近2年興起的學運團體包括「衝破天」（Thalufah）、「人民」（Ratsadon）以及「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration） 今天下午號召近百位民眾在市中心的巴吞旺路口（Pathumwan Intersection）表達對憲法法庭判決的不滿。

現場民眾高喊要求帕拉育下台，並號召支持者明天聚集在勝利紀念碑（Victory Monument）展現人民的意志。由於勝利紀念碑相當靠近帕拉育的官邸，去年下半年抗議者多次在靠近帕拉育官邸附近的路口和警方激烈衝突，對於明天的集會警方嚴陣以待。

2014年5月時任陸軍司令的帕拉育發動政變，同年8月24日根據臨時憲法就任總理，至今年8月24日任期滿8年。根據現行憲法規定，總理任期不得超過8年，帕拉育的任期應在8月23日午夜屆滿。

但關於帕拉育的任期有三種說法，第一是由2014年8月開始計算；第二是由現行憲法生效日也就是2017年4月6日開始計算；第三是從2019年國會選舉後、帕拉育6月就職開始計算。

泰國國會在野黨議員8月22日向憲法法庭提出請願，要求憲法法庭就帕拉育任期釋憲；憲法法庭8月24日以5票對4票接受了請願案，並暫停帕拉育的總理職務，直到憲法法庭做出判決。

憲法法庭今天判決帕拉育的任期從2017年4月開始計算，因此他可以復職總理；若明年國會大選後仍是帕拉育當選，則他的任期只能到2025年。（編輯：黃自強）1110930