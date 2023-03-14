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瑞典總理：芬蘭早一步加入北約可能性增加

2023/3/14 23:02
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（中央社斯德哥爾摩14日綜合外電報導）瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天表示，芬蘭比瑞典早一步加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性已「增加」，因為瑞典爭取入會現仍遭到土耳其強硬反對。

法新社報導，克里斯特森告訴記者，近數週來情勢日益明顯，土耳其願批准芬蘭入會，但對瑞典入會仍持保留態度，即土國可能先批准芬蘭加入北約。

克里斯特森在記者會中說：「我們並未證實情況會如此，但我們認為，經過近來多次對話後的整體評估是，發生此種情況的可能性已增加。」

瑞典和芬蘭都表示，希望最遲在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）7月召開北約高峰會時能成功入會。

土耳其和匈牙利是尚未批准芬、瑞2國入會的北約僅餘會員國，加入北約須獲現有30個會員國全體同意。

土國中止與瑞典的入會談判是因為瑞典1月爆發抗議活動，在斯德哥爾摩土國大使館外發生焚燒可蘭經事件，不過相關談判3月9日已在布魯塞爾恢復。

土國現仍反對瑞典入會的原因在其指控瑞典為其指為「恐怖分子」者提供庇護，尤其是庫德工人黨（PKK）分子。

匈牙利國會議長韓德（Csaba Hende）上週表示，匈牙利可望「在未來數週」表決同意芬、瑞2國加入北約。

克里斯特森表示，他深信瑞典終將成為北約一員。他說：「現在已經不是瑞典會不會加入北約的問題了，而是何時加入。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120314

#北約
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#克里斯特森
克里斯特森
瑞典盼入北約 總理：無法達成土耳其所有要求
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