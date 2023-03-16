憂國安風險 倫敦去年禁止逾千學者在英國工作

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國政府去年嚴格限制與中國的研究合作，並以國家安全為由，禁止1000多名科學家和研究生在英國工作。

「衛報」（Guardian）取得的數據顯示，2022年有1104名科學家和研究生遭外交部審查駁回，人數創下新高，遠高於2020年的128人和2016年的13人，原因是倫敦當局對與中國的科研關係採取強硬立場。

英國「軍情五處」（MI5）警告，間諜威脅日益加劇，一些主要研究中心已悄悄關閉，還有一名政府高官指控中國頂尖的基因體學業者經常試圖侵入英國國民保健署（NHS）的基因資料庫。

美國、澳洲和英國本週宣布一項為期數十年、價值數十億美元的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦合作案，以對抗中國在印太地區的軍事擴張，使地緣政治緊張局勢進一步加劇。中國批評3國建立核動力潛艦艦隊，「在錯誤和危險道路上越走越遠」。

英國外交部拒絕針對這些科學家和研究生的國籍提供詳細資訊，但牛津、劍橋和倫敦帝國學院等一流學府提供的數據顯示，至少在這些機構中，遭拒的大多是中國學者。

一名政府發言人說：「我們在2020年和2021年擴大學術技術批准計畫（Academic Technology Approval Scheme）的範圍。這意味如今有更多海外學者在英國工作前必須獲得許可。」

「衛報」取得的數據顯示，去年有839名學生和265名研究人員申請被拒，而5萬名申請者中，有1104人被擋下。

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有些人樂見這類舉措，不過也有優秀的科學家表示，相關政策導致各大學難以從國外招募最頂尖人才。

學術領袖表示，隨著申請人數在過去兩年翻了一倍，長時間的耽擱和審查讓科學家、研究生和學術研究陷入困境。「羅素大學集團」（The Russell Group）對1450多名學生和教職員進行的調查發現，學生申請獲得批准平均需要10週以上，有些人甚至等了超過6個月。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1120316