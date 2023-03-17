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聯合國最新報告 全球古柯鹼供應量創新高

2023/3/17 15:14
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（中央社紐約16日綜合外電報導）聯合國一份最新報告顯示，全球的古柯鹼供應量創歷史新高。2021年的栽種量較2020年擴大35%，是自2016年以來最大同比增幅。

「華爾街日報」報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的報告指出由於跨國旅行減少、製毒者難以將產品送至市場，COVID-19疫情期間曾短暫打亂毒品市場，但這對長期趨勢影響有限，2020年古柯鹼產量近2000噸，是2014年的兩倍多。

UNODC執行長瓦利（Ghada Waly）在聲明中說：「全球古柯鹼供應激增，所有人都應對此高度警覺。」她特別擔心非洲和亞洲的古柯鹼市場會擴大。

報告顯示2020年古柯鹼吸食者地區分佈占比，北美洲為30%，中南美洲24%，西歐和中歐占21%，非洲9%。

報告指出，東南歐、西非和中非國家成為新的古柯鹼販運樞紐。與此同時，比利時安特衛普（Antwerp）、荷蘭鹿特丹（Rotterdam）、德國漢堡（Hamburg）等北海港口正取代西班牙和葡萄牙等古柯鹼進入歐洲的傳統入境點。

報告也指出，中美洲毒販也正在將毒品販運路線多元化，向歐洲運送更多古柯鹼。

UNODC去年表示哥倫比亞的古柯樹栽植急劇增加，種植面積從2020年到2021年增長43%。哥倫比亞2020年栽植的古柯樹占全球61%，緊接著是秘魯26%和玻利維亞13%。

UNODC表示，世界大部分地方的古柯鹼需求都在增長，儘管一部分可解釋為世界人口增長，但是古柯鹼吸食的流行率也在提高。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳亦偉）1120313

#UNODC
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