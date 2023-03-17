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熱帶氣旋弗萊迪再度肆虐 馬拉威增至326死

2023/3/17 17:26
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（中央社馬拉威布蘭泰爾16日綜合外電報導）馬拉威總統今天表示，熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）在當地造成的死亡人數已攀升至326人。弗萊迪自2月以來已在非洲南部造成逾400人罹難。

法新社報導，熱帶氣旋弗萊迪2月曾經侵襲非洲大陸南部，這次再沿著極其罕見的路徑第二度肆虐該地區，搜救人員正在搜尋更多遺體，找到倖存者的機率正在下降。

馬拉威總統查克維拉（Lazarus Chakwera）在靠近商業中心布蘭泰爾市（Blantyre）的南部災區說：「截至昨天，受災罹難人數已從225人攀升至326人。」

他還說：「流離失所的人翻了一倍以上，高達18萬3159人，無家可歸的家庭為4萬702戶。」

救援人員今天繼續在暴雨造成的洪水和土石流中尋找倖存者，同時查克維拉再次呼籲全球提供援助。

馬拉威已宣布進入為期2週的全國哀悼和緊急狀態。

過去數週以來，弗萊迪還造成莫三比克（Mozambique）至少73人喪生，以及馬達加斯加（Madagascar）17人死亡。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳正健）1120313

#弗萊迪
#查克維拉
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