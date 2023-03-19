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沙國國王邀請訪問利雅德 伊朗總統欣然接受

2023/3/19 23:58
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（中央社德黑蘭19日綜合外電報導）伊朗官員今天表示，伊朗和沙烏地阿拉伯和解同意復交後，沙烏地國王沙爾曼（King Salman）邀請伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）前往沙國訪問，而萊希欣然接受這項邀請。

法新社報導，伊朗總統府副秘書長詹施迪（Mohammad Jamshidi）推文說：「沙烏地阿拉伯國王致函萊希總統，對這兩個兄弟之邦同意復交表示歡迎，並邀請他訪問利雅德。」他又說：「萊希總統欣然接受這項邀請。」

這兩個中東大國10日宣布，在中國斡旋下同意恢復雙方7年前斷絕的外交關係。

沙烏地阿拉伯2016年與伊朗斷交，原因是沙國處決什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr）後，伊朗抗議群眾攻擊沙國外交代表機構，此事只是這兩個長期敵對的區域大國間情勢一觸即發的系列問題之一。

根據雙方達成的協議，以什葉派穆斯林居多數的伊朗和以遜尼派穆斯林為主的沙國將在兩個月內重開使領館，並恢復履行兩國20多年前簽署的安全與經濟合作協議。

伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）今天告訴記者，兩國也已同意舉行外長會談，目前有3處提議地點。但他未說明是那些地點。（譯者：林治平）1120319

#伊朗
#萊希
#沙國
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