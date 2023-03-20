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習近平訪莫斯科 烏克蘭盼北京推動結束俄烏戰爭

2023/3/20 21:21
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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭外交部今天表示，烏方期待中國國家主席習近平在俄國首都莫斯科（Moscow）訪問期間，能運用北京的影響力，來推動俄烏戰爭結束。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在傳給法新社的評論中表示：「烏克蘭密切關注中國國家主席對俄羅斯的訪問。我們期待北京運用自身對莫斯科的影響力，來讓莫斯科結束對烏克蘭的侵略作戰。」

另一方面，英國今天也說，中國主張各國主權領土完整都應獲尊重，習近平應加以證明，要求俄方結束侵烏戰爭。

英相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人說：「我們希望習主席藉這次機會來力促蒲亭（Vladimir Putin）總統停止轟炸烏克蘭的城市、醫院、學校，以及停止我們每天目睹的一些暴行。」

習近平今天抵達莫斯科展開國是訪問，電視台畫面顯示，俄國副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko）在莫斯科伏努科夫機場（Vnukovo）跑道上迎接他。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，習近平預計於當地時間今天下午4時30分（台灣時間晚間9時30分）過後與蒲亭會面。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120320

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