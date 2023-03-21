印尼大選延後傳聞甚囂塵上 專家：恐致社會動盪

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（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼明年2月將舉行總統、議員及地方省長選舉，在野黨總統參選人阿尼斯最近的發言，引發選舉可能延期的討論。印尼專家警告，大選舉行日程若仍充滿不確定性，將導致人民對政府不信任，可能造成社會動盪。

前雅加達省長、在野黨國家民主黨（Nasdem）提名的總統參選人阿尼斯（Anies Baswedan）上週表示，一名內閣高官一直想推動修憲以延後2024年大選，且毫不避諱地公開提出修憲想法。

阿尼斯並未指名道姓，但他舉例稱，像是協調部長等人，有不少官員都支持修憲，並說：「我們的民主沒有惡化，但那些不致力於民主的人，現在變得更有勇氣表達他們的看法。」

他希望，其他支持民主的人應該更有力地表達反對意見，「若我們尊重規則會更好，我們需要的是公平競爭、平等機會和掌權者的中立態度」。

輿論認為，阿尼斯所指的內閣高官是海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）。

盧胡特在印尼總統佐科威（Joko Widodo）政府中扮演重要角色。據雅加達郵報（Jakarta Post）報導，他是去年提議延長佐科威任期的幾名政府官員之一，當時他稱，透過「大數據」分析，大多數民眾都支持延後選舉。

針對阿尼斯的發言，盧胡特發言人馬哈迪（Jodi Mahard）日前向印尼點滴網（Detik）表示，印尼現在需要的是一個清楚明確的未來，而不是一個拼圖。該報導稱，馬哈迪影射阿尼斯是在製造謎題。

更早前，印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）則向印尼媒體表示，內閣成員已被下令不要再談論有關延後大選的憲法修正案。

3月初，雅加達地方法院針對一政黨提告遭剝奪參選資格，而裁決總統大選延後一年舉行。對此，佐科威當時回應稱，政府已批准大選預算，選舉應按照計畫進行，印尼選委會日前也表示，將按原訂時程進行選務工作。

根據印尼憲法規定，總統只能擔任兩屆，每屆任期5年。佐科威的第二個總統任期將在2024年10月屆滿，2024年2月14日印尼將舉行總統選舉。

雖然佐科威和執政黨都駁斥有關修憲以延後大選的傳聞，但印尼大選是否能如期舉行，最近已成為政治話題，專家擔憂，若讓該傳聞持續下去，對社會將造成負面影響。

印尼政治分析家德尤庫（Teuku Rezasyah）向中央社表示，明年選舉除了總統大選還有議員和省長選舉，這是史上首次的三合一選舉，因此有關選舉的謠言或傳聞很多。他認為，佐科威政府內，可能有部分閣員擔心佐科威卸任後，他們也必須跟著下台、離開官位，因此希望能透過各種方式持續掌權。

德尤庫稱，執政者必須確保選舉日程按計畫進行，不應放縱大選延後的傳言持續散播，否則將導致社會混亂、動盪不安。他擔憂地向中央社說：「我無法想像推遲大選的傳聞持續下去會如何影響印尼社會，以及國際對印尼的看法，他們可能會懷疑印尼政府的能力，外資更可能離開印尼。」

德尤庫強調，政府必須遵守印尼憲法，若延後大選將違反現代民主制度，對印尼絕對不是件好事。

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）則認為，印尼大選不可能延後舉行，他向中央社說，現在已經沒有任何原因能推遲選舉，印尼社會各界都已預期選舉將在明年舉行，若真的延後，就代表印尼民主退步，更可能發生政變。

他強調，印尼總統佐科威也數度表示：「現在佐科威只希望他屬意的總統人選能成功繼任他的總統大位，且能順利進行政權交接工作。」（編輯：黃自強）1120321