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俄媒：習近平抵達克宮 與蒲亭展開正式會談

2023/3/21 21:06（3/21 21:53 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（右）20日與到訪的中國國家主席習近平（左）會談。（Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via 路透社）
俄羅斯總統蒲亭（右）20日與到訪的中國國家主席習近平（左）會談。（Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via 路透社）
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯國家電視台播放的畫面顯示，中國國家主席習近平今天抵達克里姆林宮，開始與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）進行正式會談。

法新社報導，習近平走過紅毯進入克宮，蒲亭連同多位俄國高官在一個宏偉禮堂迎接他，現場一支軍方銅管樂隊演奏兩國國歌。

應蒲亭邀請，習近平20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。蒲亭和習近平昨天已在克宮會面，並互稱對方為「親愛的朋友」，俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）隨後報導，這場非正式會談長達近4個半小時，兩人今天再度會面進行正式會談。

這是習近平自本月10日開啟中國國家主席第3任期之後首度出訪，他一直試圖把北京當局描繪成俄羅斯與烏克蘭之間的潛在調解人，同時與俄羅斯深化經貿關係。

國際刑事法院（ICC）17日才剛以俄羅斯將烏克蘭兒童非法遣送至俄國控制的地區、涉嫌犯下戰爭罪為由，對蒲亭發布逮捕令。美國譴責習近平訪俄，稱這個時機顯示北京當局正為俄國提供「外交掩護」以便犯下更多罪行。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120321

#習近平
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#俄羅斯
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