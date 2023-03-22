俄軍無人機深夜攻擊烏克蘭高中 已知4死20傷

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烏克蘭當局22日表示，俄羅斯無人機深夜攻擊基輔州一所職業高中，造成4人喪生，20人受傷。（Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via 路透社）

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，俄羅斯無人機深夜攻擊基輔州一所職業高中，造成4人喪生，20人受傷。當局搜救生還者的行動現仍持續中。

國家緊急救難服務處（State Emergency Service）在通訊軟體Telegram貼文說，俄軍攻擊目標是首都基輔以南約80公里勒日希夫市（Rzhyshchiv）的一所高中，部分摧毀了校內兩棟宿舍和一棟教學大樓。

基輔州警察首長涅比托夫（Andrii Nebytov）說，凌晨發生連串爆炸，造成4人喪生，另有20人送醫，還有數人仍然失蹤。

基輔州軍政單位則說，校內有300平方公尺以上面積失火，在今天清晨7時之前不久撲滅。

官員表示，在俄軍出動伊朗製見證者（Shahed）型無人機發動攻擊後，當局已出動100名以上人員和28輛汽車前往現場，而搜救生還者的行動目前還在持續中。

烏克蘭總統澤倫斯基在推特貼文說：「20多架伊朗造致命無人機來襲，連同飛彈和各地砲擊事件，這都只是俄羅斯昨天一個晚上對烏克蘭採取的恐怖行動而已。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120322