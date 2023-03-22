聯合國譴責 白俄羅斯以政治審判迫害異議人士

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）聯合國今天對白俄羅斯內部不斷加強鎮壓表示憂心，並譴責白俄羅斯對記者、反對派人物和活躍人士等作出的嚴厲判決帶有「政治動機」。

法新社報導，聯合國人權事務副高級專員納希夫（Nada Al Nashif）對白俄羅斯作出的「嚴格和過度判決」加以譴責。

她在聯合國人權理事會表示，她有「合理原因認為，（那些判決）有政治動機」，並提出了人權事務高級專員公署有關白俄羅斯的最新報告，詳述白俄當局對總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的政敵和批評者如何採取暴力和鎮壓行動。

納希夫在人權理事會說：「記錄中的某些違反人權行為可能會惡化成違反人道罪。」白俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表貝爾斯卡雅（Larysa Belskaya）則嚴厲抨擊這項「有偏見的報告」。

中國和俄羅斯率先呼籲，停止干預白俄羅斯內部事務，但許多國家還是呼應了納希夫的憂慮。

美國代表艾略特（Patrick Elliot）說明「被迫流亡的大批白俄羅斯人民受到的騷擾與恫嚇，包括在當事人缺席的情況下進行政治審判」。

波蘭代表也對白俄羅斯的「荒謬判決」加以批評。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120322