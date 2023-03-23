土耳其第三大黨不推總統候選人 有利集中在野票源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡23日專電）土耳其將於5月舉行總統及國會選舉，第3大政黨「人民民主黨」雖未明確支持在野陣營候選人基里達歐魯，但昨天宣布將不會提名自家總統候選人，這項決定可望降低在野票源遭瓜分的風險。

人民民主黨（HDP）聯合黨魁布丹（Pervin Buldan）於記者會上說，「我們將履行我們反對一人治國的歷史責任…我們不會在總統選舉中提名候選人」。

人民民主黨於2018年大選拿下12%的選票，其支持對在野陣營扳倒競選連任的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）至關重要。土耳其在野勢力2019年地方選舉聯手挑戰艾爾段陣營，並一舉奪回第一大城伊斯坦堡及首都安卡拉，人民民主黨功不可沒。

伊斯坦堡薩班哲大學（Sabanci University）政治學者艾森（Berk Esen）指出，「這是一個非常關鍵的舉動」。人民民主黨宣布這項決定後，基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）的支持率將至少再增加8或9個百分點。

他對報導中東新聞的Al-Monitor網站表示，當基里達歐魯宣布代表在野陣營參選時，在野及執政黨是五五波態勢。現在在野陣營約有65%的機率能贏。

艾爾段將人民民主黨視為庫德武裝組織庫德工人黨（PKK）的「政治延伸單位」。庫德工人黨1984年以來持續與土耳其政府對抗，造成逾4萬人喪生。歐洲聯盟（EU）、美國與土耳其，都把庫德工人黨歸類為恐怖分子。

立場親庫德族的人民民主黨近年被控與庫德工人黨勾結，數十名當選的國會議員及市長，例如前共同黨魁尤賽達（Figen Yuksekdag）及德米爾塔什（Selahattin Demirtas）。另有數千名黨員因與涉及恐怖主義的指控被捕。人民民主黨則否認與庫德工人黨串連。

土耳其檢方2021年以和「恐怖主義」掛鉤為由，要求解散人民民主黨。最高法院仍在審理這起案件。批評人士稱，這一連串的清算意在鎮壓人民民主黨。

現階段而言，雖然人民民主黨有望成為改變土耳其走向的「造王者」，若干在野勢力不滿人民民主黨親庫德族的立場，而迴避正式邀請一同討論選戰策略。人民民主黨轉與一票左翼政黨結盟。

艾爾段所屬的執政黨正義發展黨（AKP）仍然是土耳其最大的政黨，但土耳其近年面臨經濟危機，數百萬民眾因生活成本飆高陷入困境。土耳其東南部及敘利亞2月初又發生造成5萬多人喪生的強震，政府救災慢半拍引發抨擊，執政黨支持率已降至歷史新低。

艾爾段面臨從政以來最嚴峻的考驗之際，本週再逢挫敗，原因是一個小型伊斯蘭政黨拒絕加入執政聯盟，並宣布將推舉自家總統候選人，這恐怕會分散執政黨票源。此外，受外界敬重的前經濟部長希姆謝克（Mehmet Simsek）也拒絕政府延攬回鍋。

英國「金融時報」昨天指出，最近的民調顯示基里達歐魯領先艾爾段。（編輯：黃自強）1120323