英國央行升息1碼 連續第11度上調利率

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國央行英格蘭銀行今天連續第11度宣布升息，將基準利率上調1碼。儘管銀行業動盪不安，決策者仍在設法平抑居高不下的通膨。

法新社報導，英銀貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee）在例行會議上投票決定將關鍵利率上調25 個基點（1碼）至4.25%，創下2008年下旬以來最高點。在此之前，美國、挪威和瑞士也相繼宣布升息。

英銀在聲明中表示，決策者「將持續密切關注長期通膨壓力跡象，包括勞動市場緊俏以及薪資成長和服務業通膨的情況」。

聲明還稱，「如果有證據表明存在更持久的壓力，那麼就需要再進一步收緊貨幣政策。」（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1120323