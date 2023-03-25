面對俄羅斯威脅 北歐擬建立聯合防空系統

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（中央社哥本哈根24日綜合外電報導）瑞典、挪威、芬蘭與丹麥的空軍指揮官今天表示已簽署意向書，希望建立統一的北歐防空系統，以應對來自俄羅斯日益成長的威脅。

根據4個國家軍方聲明，這項防空計畫目的是希望能在北大西洋公約組織（NATO）現行已知方式下聯合運作。

丹麥空軍指揮官達姆少將（Jan Dam）向路透社表示，去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發北歐整合空軍武力的行動。

達姆表示，「我們的聯合機隊可與一個歐洲大國相提並論。」

挪威擁有57架F-16戰機與37架F-35戰機，並有15架F-35等待交機。芬蘭有62架F/A-18大黃蜂式（Hornet）戰機，已下訂64架F-35。丹麥有58架F-16，也訂了27架F-35。瑞典擁有90多架獅鷲（Gripens）噴射機。

目前尚不清楚這些飛機實際服役的有多少。

北約空軍司令部司令，同時也是美國駐歐非空軍司令赫克爾上將（James Hecker）上週出席在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的簽約儀式。

北歐的空軍指揮官去年11月在瑞典舉行的會議上首次討論強化合作。

達姆表示，「我們想看看我們的空域監視是否能更進一步整合，這樣就可使用彼此監視系統的雷達數據並共同運用它們。」「我們現在還沒有這麼做。」（譯者：屈享平/核稿：戴雅真）1120325