蒲亭將在白俄部署核武 華府智庫：核戰風險極低

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（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭昨天宣布已與鄰國白俄羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武。美國高官說未見俄國準備使用核武的任何跡象，華府智庫也稱情勢升級至核戰的風險「依然極低」。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）宣布這項決定，是對北大西洋公約組織（NATO）軍援烏克蘭的一記警告，也使俄國與西方的僵局升溫。

儘管此舉並非出人意料，且蒲亭也說不會違反禁止核子擴散的承諾，這仍是13個月前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄方最為明確的核訊號之一。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）形容，這是白俄羅斯「朝向國家內部不穩定所邁出的一步」，並使白俄社會對於俄羅斯和蒲亭的「負面觀感和民眾唾棄」程度放到最大。

華府淡化處理蒲亭聲明及俄國在烏克蘭戰爭使用核武可能性的相關隱憂。美國是世界上另一個核武超級強權。

美國政府一名高層官員表示：「我們尚未看到我方應調整戰略核態勢的任何理由，也沒有任何跡象顯示俄國準備使用核武。我們依然致力於北約聯盟的集體防衛。」

這名官員還指出，俄國與白俄已談論核武轉移好一段時間。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析家昨晚在一份紀要中表示，情勢升級至核戰的風險「依然極低」，「戰爭研究所維持評估，蒲亭是規避風險的行為人，他多次揚言動用核武但無意貫徹執行，實則為了破壞西方的決心」。

然而「國際廢除核武運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）形容蒲亭的聲明是一種極度危險的升級行動。

這個組織在推特（Twitter）發文表示：「在烏克蘭戰爭的脈絡下，誤判或誤解的可能性極高。分享核子武器會使情況更糟，還有為人類帶來災難性後果的風險。」

蒲亭宣稱，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）長期以來一直要求在白俄進行這類部署，但魯卡申柯未立即回應。

白俄軍隊未在烏克蘭境內正式作戰，但明斯克與莫斯科當局軍事關係緊密。去年明斯克政府允許莫斯科借用白俄領土出兵烏克蘭，兩國並加強聯合軍事訓練。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1120326