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港媒：美國太空總署拒與香港合作

2023/3/27 10:25（3/27 13:20 更新）
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據報導，美國太空總署（NASA）禁止與香港或香港公司、機構有任何資金或雙邊合作。（路透社）
據報導，美國太空總署（NASA）禁止與香港或香港公司、機構有任何資金或雙邊合作。（路透社）
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（中央社記者張謙香港27日電）據報導，美國太空總署（NASA）已確認把香港與中國大陸看齊，並根據2011年美方限制對中國大陸的合作命令，禁止與香港或香港公司、機構有任何資金或雙邊合作。

明報今天在一篇文章中表示，NASA回覆該報查詢時，已確認拒與港方合作的消息。

文章並指出，隨著中美關係持續緊張，香港商界開始意識到「燒上身」，有商界人士最近從美方人員得知，說持有香港特別行政區護照的港人，在美國政府內部眼中已等同持中國護照的大陸人。

換言之，若美國政府要針對來自大陸的商人及投資者，香港商人有可能被波及。

但文章同時引述美方消息指出，沒有聽說美方在「檯面上（公開）」改變對香港政策，雖然中美關係反覆，但美方仍盡量嘗試推動與香港人員及教育層面交流，年內還會推出香港的交流計畫。

據指出，美國上任總統川普於2020年下發行政指令，在多個範疇剔除給予香港特殊待遇，包括收緊部分民用軍用科技。但實際上，香港與大陸在入境簽證及關稅方面等，仍享有與大陸差別待遇。

不過，在美國明年大選前，美國一批參議員早前提出動議，建議美國進一步制裁香港，以及要求美國政府及外國政府取消香港在國際組織上的獨立投票權。

文章引述商界人士說，以往香港人持特區護照在美國會受到與大陸人不同待遇，但最近從美方人員聽說，這個地位已不復見；美國政府現在已將香港等同大陸，持特區護照的香港人，在美國受到的待遇，會等同持中國護照的大陸人。（編輯：陳沛冰）1120327

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