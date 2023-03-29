田納西槍手家藏7把槍 拜登：多數人反對擁有步槍

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國一名全副武裝的槍手昨天闖入田納西州一所小學，殺害6人後遭警方擊斃。警方今天稱槍手在家中藏有7把槍枝。總統拜登說，多數美國人認為擁有這類軍用步槍很「奇怪」。

法新社報導，警方今天表示，闖入田納西州首府納希維爾（Nashville）一所私立教會小學殺害3名幼童與3名教職員的28歲槍手，儘管有心理健康問題的證據，仍買到數把槍枝並藏放在與父母同住的家中。

納希維爾警局局長德瑞克（John Drake）向媒體表示，28歲的赫爾（Audrey Hale）一直在接受某種「情緒障礙」的治療，槍手父母認為他們的小孩曾買下一把槍枝，之後又轉賣給別人。

但赫爾是持兩把突擊步槍與1把制式手槍闖入基督聖約學校（Christian Covenant School）。這是一所小型的基督教學校，校內學生約200人左右，是槍手的母校。

警方稱槍手是名生理上的女性，但在社群媒體上用男性代名詞，犯案前已備妥詳盡的校園地圖，並留下一份手寫犯案宣言，提及策劃在其他地點發動攻擊。

德瑞克說：「赫爾分別從當地5家槍枝店合法購入7把槍枝。她因為有情緒障礙接受醫生治療…她的父母覺得她不應擁有武器。」

德瑞克又說：「結果她藏了數把武器在家中。」德瑞克說，喪命的小學生與教職員工並不是個別遭到針對，且儘管發現了槍手遺留的宣言，但目前沒有已知的犯案動機。

記者問到應該如何因應這起槍擊案時，拜登在白宮向媒體表示：「大多數的美國人認為擁有突擊武器很奇怪、很瘋狂。他們反對擁有突擊武器。」

拜登造訪北卡羅來納州一家半導體工廠時，繼續批評擁有突擊武器的行為，並為「令人心碎」的槍下亡魂哀悼。

拜登說：「沒有什麼比失去孩子還要悲慟。」拜登還在襁褓中的女兒1972年發生車禍死亡，他已成年的兒子波伊（Beau Biden）2015年因腦癌病逝。

今天稍早，拜登對國會不終結受歡迎的AR-15式等半自動步槍的合法擁有權表示憤怒，說他已束手無策。

他對媒體說：「我已竭盡我行政職權所能，在槍枝議題上做了我該做的事。國會必須採取行動。除了懇請國會合理行事，我實在無能為力。」

拜登指出，他在1994年柯林頓政府任內擔任聯邦參議員時，推動國會通過所謂的突擊武器禁令。他說：「上一次我們通過突擊武器禁令時，暴力事件有所減少。」

拜登在北卡羅來納州發表談話時說：「作為一個國家，我們虧欠這些家庭太多了，替他們禱告也無濟於事。我們必須為他們採取行動。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120329