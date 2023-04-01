印尼雅萬高鐵完工日一延再延 預定8/18通車

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圖為去年11月一輛列車在印尼雅萬高鐵萬隆德卡魯爾站試駕。（中新社）

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（中央社記者李宗憲雅加達1日專電）印尼海洋事務統籌部長盧胡特表示，雅萬高鐵的軌道安裝工程已經完成，預計8月18日通車，比印尼總統佐科威去年宣布的通車日期晚2個多月。

根據印尼「點滴網」（Detik）及「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）昨天在雅萬高鐵軌道鋪設完成儀式上說，目前工程進度達到86%，他相信今年8月18日能通車營運。

全長142.3公里的雅萬高鐵連接雅加達及萬隆（Bandung）2大城市，最高時速可達350公里，由中國技術製造，是東南亞首條高速鐵路，為中國「一帶一路」計畫在印尼的指標工程。

然而，盧胡特宣布的通車日期，比原訂6月通車延後了2個多月。去年10月，印尼總統佐科威（Joko Widodo）視察雅萬高鐵建設情況時曾表示，雅萬高鐵將在2023年6月投入營運。

事實上，雅萬高鐵的完工日不斷延後，原規劃於2019年完工，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及土地徵收等問題，延至今年才完工通車。

盧胡特解釋，原本6月通車的目標往後延是因為要把雅萬高鐵當作印尼獨立78週年的禮物。8月17日是印尼獨立紀念日，他並希望由佐科威在18日舉行通車典禮。

雅萬高鐵去年底曾發生工程車出軌事件，造成2名中國工人死亡、4人受傷，一度被下令暫時停工以調查事故原因。

雅萬高鐵工程也存在成本超支問題。中國最初提出的造價為55億美元（約新台幣1692億元），且保證無須印尼政府出資或擔保，後來增加到約60億美元，由中國國家開發銀行（China Development Bank）貸款75%，還款期40年，寬限期10年，印尼中國高鐵公司籌措25%。

對此，盧胡特表示近期將訪問北京，並在當地舉行高層級官員對話，屆時將會討論雅萬高鐵成本超支問題。他說：「我想每個人都想尋求雙贏，因為他們也看到我們專業地處理這件事。」（編輯：張芷瑄）1120401