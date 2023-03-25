東南亞債台高築又忌憚中國 北京一帶一路難續推

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中國2013年開展一帶一路倡議標榜振興經貿與加強連結，如今東南亞國家日益戒慎恐懼債台高築的危機且擔憂中國影響力擴增，以致北京意圖拓展一帶一路雄心受挫。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北25日電）香港「南華早報」（SCMP）今天報導，由於東南亞國家日益戒慎恐懼債台高築的危機，更擔憂中國在當地的影響力擴增，以致北京意圖在東南亞拓展「一帶一路倡議」的雄心受挫。

報導說，馬來亞銀行（Maybank）經濟學家近期發表報告指出，雖預料中國將加大力度在東南亞闢建基礎建設和營造的投資，不過後疫情時代的復甦可能不若預期中強勁。

經濟學家藉著這份報告說，預估（ 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原本將於2019年完工，因徵地、資金等問題延期。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這兩座橋樑是否為一帶一路的項目，也並不明確。 看更多 關閉 倡議）挹注「東南亞國家協會」（ASEAN）的投資將因中國解封而恢復，但可能不會迅速回復至疫情前的高位。東南亞國家協會簡稱東協，由10個會員國組成。

被視為由中共領導人習近平背書的一帶一路倡議（The Belt and Road Initiative）於2013年開展，標榜振興經貿與加強連結，以及展現中國布局全球的企圖。

當前一帶一路倡議即將屆滿10週年之際，中國官方近來誇稱，帶給參與其中的夥伴國家將近1兆美元（約新台幣30兆）的投資，創造42萬個當地就業機會，並且幫助近4000萬人脫貧。

據馬來亞銀行上週公布的這份報告，東南亞地區向來是這項倡議的受惠者，雖然疫情爆發的3年期間有關一帶一路的方案推動減緩，但此前中國在當地的投資與砸錢大興土木於2018年達到高點，累計約318億美元。

不過馬來亞銀行的經濟學家示警，可能不利於一帶一路倡議的阻礙漸漸浮現。

報告指出，由於更加戒慎恐懼中國在此漸增的實力和影響力，對於接受中國的金援，東南亞國家越來越猶豫不定。

報告提及新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）於今年2月所做的調查顯示，64.5%的東南亞國家受訪者，尤其是越南、泰國與菲律賓，越來越顧忌中國不斷攀升的影響力。

報告另指出，中國與若干東南亞國家之間的領土爭議仍是「癥結點」，並說當提及一帶一路倡議，越南的態度就是「根本避免與中國打交道」。

至於像是柬埔寨與寮國等這些國家，不少偏鄉村鎮被迫拆遷以便一帶一路大行其道，也引發若干的民怨，而且逼近臨界點。

報告說，攀升的利率與飛漲的通膨則使得不少東南國家陷入更嚴峻的債務危機，如此可能危及中國在當地的投資。

中國當局全球大撒幣推「一帶一路倡議」已滿10年，卻導致多國陷入債務危機。（中央社製圖）

統計顯示，2010年取得中國海外借貸的國家中，只有5%陷入財政困境，相較於如今則高達將近60%。像是寮國積欠中國的公共和公共擔保債務（public and publicly guaranteed debt）於2021年達到佔GDP的27.8%。

不僅是債務與忌憚中國衝擊一帶一路倡議在東南亞的拓展，「經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit, EIU）資深分析師蘇月（Yue Su）另指出，北京改變推動這項倡議的作法，可能也會影響金援的挹注。

蘇月說，有鑑於當前日益惡化的地緣政治環境，北京當局對於風險更顯閃躲，並將反映在中國於東南亞推動的各項有關於一帶一路倡議的投資，而且不太可能達到疫情前的規模。

同樣根據南早15日的報導，中國當局全球大撒幣推一帶一路倡議屆滿10年，卻導致多國陷入債務危機，如今北京改弦易轍要推「小而美」不再提布局全球的大興土木，專家分析，小而美其實就是危機控管的髮夾彎。

香港大學政治與公共行政學系國際關係助理教授郝思誠（Austin Strange）即指出，轉向小而美的主因就是基於風險管理的考量。

美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）負責的中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）披露，不少非洲國家留下因一帶一路而打不掉的壞帳。

據20國集團（G20）因疫情而實施的「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），單單中國兩個債權人也就是中國進出口銀行與中國國家國際發展合作署即減免23國（其中16國是非洲國家）的債務，總額逾13億美元。

約翰霍普金斯高等國際研究學院統計，中國減免辛巴威的額度達1億1000萬美元，馬爾地夫2500萬美元，塔吉克4000萬美元，以及肯亞3億7800萬美元，至2021年底，斯里蘭卡外債達376億美元，中國持份佔19.6%。

儘管北京方面矢口否認，但類似上述不勝枚舉的案例，導致一帶一路遭批是「債務陷阱外交」，也就是使多國落入償貸或償債難的陷阱裡。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120325