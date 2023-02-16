紀錄片「被偷走的國家」揭一帶一路爭議[影]

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國際紀錄片導演馬克維瑟（Marc Wiese）耗時4年拍攝紀錄片「被偷走的國家」，揭露厄瓜多因中國「一帶一路」計畫，簽署下許多不平等條約。圖為紀錄片「被偷走的國家」劇照。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月16日

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）「一帶一路」協議究竟是援助還是陷阱，國際紀錄片導演馬克維瑟耗時4年蒐證，拍攝紀錄片「被偷走的國家」揭露厄瓜多因中國「一帶一路」計畫，簽署許多不平等條約。

公視今天透過製作單位分享，2007年起，厄瓜多和中國簽訂多項交易合約，參與中國「一帶一路」計畫，以礦產、石油等能源換取中國的貸款。

「被偷走的國家」（This Stolen Country Of Mine）拍攝厄瓜多原住民奮力反抗中國礦業公司對自然資源的剝削與破壞的過程。導演馬克維瑟（Marc Wiese）同時與當地記者取得關鍵資料，揭露厄瓜多與中國政府間的貪污腐敗，讓「一帶一路」計畫中「共同富裕」的美夢，幻滅為政客間的利益輸送秀。

影片來源：公視主題之夜SHOW

本片導演馬克維瑟曾拍攝過脫北者流亡過程與質問菲律賓前總統杜特蒂的反毒鬥爭的相關作品，這次他將攝影機對準游擊隊、槍枝和腐敗，耗時4年製作厄瓜多的主題。日前維瑟越洋連線與「公視主題之夜SHOW」節目組對談，透露自己與當地記者費多南合作取得多達1900萬份的機密文件。

維瑟指出，厄瓜多簽署的各式不平等條約，因償債條件協議的資源「定價過低」，導致這筆債永遠還不完，厄瓜多國內最重要的產業，十之八九都在中國手上，「某些層面上，中國已接管整個國家，使其淪陷如殖民地。」

「被偷走的國家」點出中國運用經濟實力，在「一帶一路」的口號下進到厄瓜多，甚至到世界各地擴張。「一帶一路」自提出以來，受到國內外褒貶不一的評價，支持者稱讚其有可能提高全球GDP，也有許多外國領導人、經濟學家指控，「一帶一路」是通過「債務陷阱」外交的新殖民主義和經濟帝國主義。

對此，維瑟表示：「我並不是反中，貸款不是壞事，如果是公平做生意，很歡迎他們來幫助全世界，但重點是他們做的事情和方式，完全是錯誤的。」本集「公視主題之夜」將於17日晚上10時在公視播出。（編輯：李亨山）1120216

紀錄片「被偷走的國家」拍攝厄瓜多原住民奮力反抗中國礦業公司對自然資源的剝削與破壞的過程。導演馬克維瑟（Marc Wiese）同時也與當地記者取得關鍵資料，揭露厄瓜多與中國政府間的貪污腐敗，讓「一帶一路」計畫中「共同富裕」的美夢，幻滅為政客間的利益輸送秀。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月16日