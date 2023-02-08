中國拚一帶一路轉型 美期刊曝西方國家2大挑戰

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中國一帶一路倡議在國際間引發「爛尾國」危機，如今北京當局力拚轉型。圖為中國與索羅門建交前承諾要興建的宏偉體育館去年7月已開始動工。（圖取自facebook.com/2023PacificGamesStadiumProject）

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）中國一帶一路倡議在國際間引發「爛尾國」危機，如今北京當局力拚轉型，在貿易、電信、綠色能源與學術領域改走小而美且低成本的路線，令美國及西方盟國面臨雙重挑戰。

為因應中國一變再變的勢力擴張行動，美國及工業化夥伴國家必須調整發展策略，一方面要協助開發中國家發展基礎建設及民主治理，另一方面又得幫助開發中國家應對北京當局的新措施。

美國智庫期刊「外交事務」（Foreign Affairs）網站報導，中國2013年首次推出「一帶一路倡議」（BRI）時，曾獲各國分析人士譽為「具有變革性」且「有望改變遊戲規則」的政策，並獲各國廣大回響，從中國早期融資數據就足以證實此論點。

根據國際發展研究室AidData數據，一帶一路倡議提出後的5年內，中國海外發展支出是美國同期的2倍以上，2016年更達到1200億美元峰值，震驚各界。

然而，一帶一路倡議頻頻失利，更在國際間釀成「爛尾國」危機，令許多國家萌生退意。

波士頓大學全球發展政策研究中心（Boston University Global Development Policy Center）數據顯示，2016年至2019年，中國融資金額從750億美元降至39億美元，驟降94%。

隨著北京當局不再經手基礎建設等大型計畫，轉而與開發中國家採取資本密集度較低且更有機的經濟合作模式。

美國非營利組織國際共和研究所（IRI）和其他機構研究都顯示，如今的「一帶一路」已從基礎建設領域，跨足學術、電信、綠色能源甚至是鮪魚捕撈等領域，改走較樸實且低成本的路線。

新版一帶一路擴大中國在智庫及學術界的參與，中國企業與國家機構也持續加強與坦尚尼亞、緬甸、索羅門群島等國家在安全、監控及「治理」方面的培訓。

無論學術、電信或貿易都是工業化民主國家握有競爭優勢的領域，美國及民主盟友必須共同加大投資，透過促進貿易、學術交流、提供獎金和技術培訓等方法，與想和中方維繫關係的國家建立關係，協助發展的同時也應持續呼籲朝向民主化發展。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1120208