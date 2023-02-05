中國經貿利益當前 土耳其維吾爾人淪政治祭品

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土耳其歷來以世界突厥民族的大家長自居，無條件收容來自各地的突厥後裔，包括逃離中國高壓統治的新疆維吾爾人。當地民眾對維吾爾人的困境多抱持同情立場。圖為伊斯坦堡舊城區交談民眾。 中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年2月5日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡特稿）土耳其歷來視維吾爾人為手足，但與北京政經結盟的誘因使土耳其挺維族的力道逐漸減弱，即使土國外長高調「反送中」，恐怕也是選前操作。在土維吾爾人在遭遣返的恐懼中度日，原是第二故鄉的土耳其已成危邦。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）去年底大動作澄清：「過去幾年有關土耳其將維吾爾人遣返中國的報導是完完全全的謊言」，時值土耳其5月大選進入白熱化階段。各路民意調查多顯示執政黨與在野政營勝負難分。

土耳其歷來以世界突厥民族的大家長自居，無條件收容來自各地的突厥後裔，包括逃離中國高壓統治的新疆維吾爾人。當地民眾對維吾爾人的困境多抱持同情立場。根據安卡拉研究機構Metropoll在2021年的民調，53.2%的受訪者認為政府未就中國對待維吾爾人的方式做出充分回應。

2009年，時任總理的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾嗆北京對新疆維吾爾人的政策「近乎種族滅絕」。但在2016年7月一場失敗的政變後，土耳其經濟急劇惡化，外國投資者紛紛出走。中國於土耳其2018年貨幣危機時「橫空出世」，一口氣提供36億美元（約新台幣1090億元）貸款，接著又追加66億美元。總統艾爾段口氣開始放軟。

高度依賴旅遊業的土耳其，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸散之際想恢復脆弱經濟，貨幣里拉又因金融政策失靈崩盤，急需現金挹注維穩，任何外援都多多益善。加上土耳其與美國的緊張關係不見緩解，內外在情勢都將土耳其推向北京。

2020年12月，首班從土耳其開往中國的貨運列車兩週內抵達西安，等於運輸時間減半。艾爾段也多次訪問北京，2017年更赴中國參加「一帶一路」大型國際論壇。

土耳其小心處理北京最忌諱的維吾爾議題並非空手而回。根據官方數據，2021年1月至2021年11月間，中國在土耳進口夥伴名單中名列前茅，也是土國第16大出口市場。2016年至2019年，中國在土耳其的投資近30億美元。

除了鐵路運輸外，中國和土耳其也在海運方面合作，以9.5億美元收購土耳其第3大港貨櫃碼頭65%的股份。

中東學者克雷默（Richard Kraemer）曾指出，土耳其的合作對北京也至關重要，畢竟在貿易或軍事議題上，土耳其地緣政治重要性高，例如位處中國「一帶一路」倡議的重要節點上；文化範圍廣，一路從西巴爾幹半島延伸至伊朗薩格洛斯山脈（Zagros Mountains），對中國而言是重要資產。

換句話說，於政於經，土中強化合作的動機都強，在土耳其維吾爾人的命運就在這樣的情況下被拉扯至今。世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）向中央社形容，在土維族的處境是「困惑、絕望、失望及疑慮」的總和。

「從歷史來看，土耳其一向是維吾爾政治難民及運動人士的避風港。情況似乎不再如此。」

2017年艾爾段訪問北京期間，土耳其及中國簽署協議，內容規定土耳其有義務將任何因刑事指控被通緝者引渡回中國。人權組織憂心這可能為數萬名在土耳其維吾爾人遭驅逐鋪路，構成「文化種族滅絕」。

雖然這項司法互助協議還待土耳其國會大國民議會批准，2021年已有若干維吾爾運動人士聲稱自己遭土耳其警方拘留，甚至被迫離開土耳其。美國新聞網站Axios於2020年表示取得文件，內容顯示土耳其司法部接受中國引渡維吾爾人的請求，法庭程序已經啟動。

土耳其民族主義及保守派勢力或許是在土維吾爾人安全的一一絲絲曙光。2021年民族主義政黨好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）及左翼政黨共和人民黨（CHP）籍安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）發聲抨擊中國對待維吾爾人的方式。

中國駐土耳其大使館推文：「中方堅決反對並且強烈譴責任何人或任何勢力挑戰中國主權和領土完整。中方保留作出正當回應的權利」，並標記這兩位政治人物，這引爆土耳其網友怒火，大舉出征中國駐土耳其大使館推特（Twitter）。

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事件越演越烈，土耳其外交部罕見召見中國大使，告知這則推文內容不受土國民眾歡迎。

土耳其外長「反送中」言猶在耳，「斯德哥爾摩自由中心」（Stockholm Center for Freedom）2月1日卻指出，在土耳其生活10年的維吾爾人阿卜杜勒哈米特（Abdullah Abdülhamit）去年底已被送往伊斯坦堡遣返中心。這或許預示在強人艾爾段治下，語言、文化及血緣的紐帶，終究不敵朝北京靠攏的經濟誘因。（編輯：郭中翰）1120205