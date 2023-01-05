土耳其外長：拒屈服中國壓力引渡土籍維吾爾人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡5日專電）土耳其外長卡夫索格魯表示，就算會使土耳其與中國關係緊張，土耳其也不會屈服北京壓力，引渡擁有土耳其國籍的維吾爾人。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）日前報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）去年底於首都安卡拉舉行的年終記者會上說：「北京對我們在突厥維吾爾人議題的態度感到不安，土耳其及中國的關係因此受到影響。」

他表示，中國對「我們的公民」提出引渡請求，這些人一直住在土耳其。「因此，我們不會批准任何這類請求」。

土耳其人與維吾爾人有著種族、宗教及語言上的淵源。土耳其向為最接納維吾爾人的國家之一。自由亞洲電台（Radio Free Asia）3日指出，約有5萬名維吾爾人住在土耳其，形成中亞國家外最大的海外維吾爾社群。

土耳其與中國雖於2017年簽署引渡條約，但土耳其大國民議會至今仍未批准。自由亞洲電台報導，近年來，土耳其政府被控經與新疆相鄰的第3國將維吾爾異議人士遣送中國，讓北京更容易確保引渡這些人，並可能將他們關入再教育營或監獄。

卡夫索格魯反駁，過去幾年有關土耳其將維吾爾人遣返中國的報導是「完完全全的謊言」。

他說，「我們在國際場域上捍衛突厥維吾爾人的權利，這使中國不安」，「但這是一項人道議題」。

卡夫索格魯並引述前聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）去年8月下旬發布的新疆報告內容指出，從中國政府應用各項反恐和反極端主義策略的脈絡看來，新疆出現重大侵犯人權情事。

他說，「我們對此必須有所回應」。

中國政府曾正式邀請土耳其代表團前往新疆觀察當地突厥維吾爾人的處境，但在土耳其政府提出訪團有意走訪的地點及交談對象後，北京沒有回應。

卡夫索格魯質疑：「我們為何要成為中國的宣傳工具？距（中國國家主席）習近平提出邀請已經5年，為什麼你5年來一直阻止這個代表團來訪，你為什麼不合作？」

「我們盼能合作，我們不認為這是政治議題。我們絕非反中。我們一直說我們支持一中政策」，他說道。

他也指出，就算是土耳其駐北京大使，也無法訪新疆。（編輯：周永捷）1120105