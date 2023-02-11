調查：6成印尼人對中國「一帶一路」持否定態度

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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）新加坡智庫「東南亞研究所」日前公布報告指出，沙烏地阿拉伯、土耳其及新加坡成為印尼人最欣賞的國家，中國最不受欽佩，超過3成的印尼人對中國崛起持負面看法，6成對中國「一帶一路」倡議持否定態度。

「東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）預計2月底發行「2022年印尼國家項目」報告。「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導稱，1620名印尼受訪者中，有95.7%的人表示喜歡沙烏地阿拉伯、90.1%喜歡土耳其、89.1%喜歡新加坡，中國則排在最後，只有78.2%的人表示欣賞中國。

調查顯示，有34.1%的受訪者認為，中國對印尼的影響是負面的，27.1%的人認為有正面影響。參與該研究的資深訪問學者許耀峰說，隨著中國躍上全球經濟強國的地位，印尼民眾傾向對中國抱持懷疑態度。

該調查指出，有60.3%的受訪者對中國「一帶一路」倡議持否定態度，這與2017年調查的結果相反。「雅加達郵報」引述新加坡媒體「海峽時報」（The Straits Times）稱，部分印尼人可能認為該倡議導致「其他國家陷入金融債務陷阱」，其中也包括印尼在內，對中國負債累累。

中國的「一帶一路」倡議由中國國家主席習近平在2013年首度宣布，目標鎖定環繞地球建設鐵公路和港口，北京提供許多參與計畫國家數十億美元貸款，以進行建設。

許耀峰並說：「印尼人可能會對來自中國的移工與他們競爭保持警惕，因為中國移工的數目，幾乎占了印尼外籍移工的一半。」

該調查指出，沙烏地阿拉伯和土耳其作為穆斯林國家而成為印尼人最喜歡的兩個國家，而新加坡則因為其經濟表現、治安和整潔排名第3。

Permata銀行首席經濟學家巴達迪（Josua Pardede）表示，印尼人對新加坡的喜愛基於其治安、整潔和經濟上的成功。他說：「印尼人對新加坡有正面看法是因為它是個距離很近的觀光地點，經濟上則是東協中最發達的國家，能成為印尼參考的國家。」

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這項調查也顯示，印尼人對俄羅斯的正面看法超越歐美國家，有86.8%的受訪者表示他們欣賞俄羅斯，而欣賞美國和歐盟的人則分別為81.8%和86.5%。印尼學者穆塔迪（Burhanuddin Muhtadi）解釋，反美和反西方情緒是主因。他說：「印尼民眾認為，美國和西方不公平對待穆斯林」。

這項研究是2022年7月透過面訪進行，針對了印尼34個省分的受訪者進行調查，目的是對印尼政治、經濟和社會發展有更全面的瞭解。該報告每5年發布一次，上一次進行印尼全國性調查並發布報告為2017年。（編輯： 黃自強）1120211