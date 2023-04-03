德副總理突訪烏克蘭 擬談重建與能源合作

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（中央社柏林3日綜合外電報導）德國能源與經濟部今天表示，身兼該部部長的副總理哈柏克已抵達烏克蘭，展開一場未事先對外宣布的訪問，這是去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，哈柏克第一次造訪烏國。

路透社引述德國明鏡周刊（Der Spiegel）報導，哈柏克（Robert Habeck）此行預計討論烏克蘭重建和能源產業的合作。

能源與經濟部發言人證實哈柏克在烏克蘭，並表示他是在今晨抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv）。

發言人基於安全考量，未提供進一步細節。

德國起初對於供應烏克蘭重型武器的態度猶豫不決，因而飽受批評，如今德國已名列烏克蘭的重要軍援國，最近剛提供基輔18輛豹2（Leopard 2）戰車。這種戰車被認為是西方最強大的武器之一。

在俄烏衝突期間，烏克蘭能源產業屢次受到俄羅斯攻擊，有時造成數以百萬計的人無電可用。

這場戰爭也使得柏林政府全面修訂自身能源政策，被迫放棄與俄羅斯的緊密經濟關係，並尋找替代能源夥伴。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1120403