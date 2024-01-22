美軍2海豹成員亞丁灣失蹤 10天搜救未果被列死亡

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美軍今天表示，2名海軍海豹成員本月稍早在亞丁灣（Gulf of Aden）突襲一艘載有伊朗製武器船隻時失蹤，經全面搜尋仍未找到下落，已將他們的狀態改為死亡。

路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）透過聲明表示，為了找尋這2名失蹤人員，美國、西班牙及日本聯手進行海上搜救，搜尋範圍超過2萬1000平方英里（約5萬4389平方公里）。

法新社報導，這2名海軍海豹部隊（Navy SEALs）成員在執行扣押伊朗擬供應給葉門叛軍「青年運動」（Huthi）的武器任務時失蹤，經過10天搜尋仍未找到下落。

美軍中央司令部先前表示，這2名海豹成員被通報為海上失蹤。他們參與了1月11日的行動，當時執行這項特別行動的人員登上一艘位於索馬利亞外海的「非法」帆船，扣押伊朗製造的飛彈零組件。

中央司令部聲明指出，這2名海豹成員的狀態已被改為死亡。針對這2人的搜救行動已結束，「我們現在正執行打撈行動」。

另外，中央司令部說，這是自從青年運動2023年11月開始攻擊商船後，「首批遭扣押的致命性、由伊朗供應給青年運動的先進傳統武器」。

青年運動去年11月開始以行經紅海的船隻為攻擊目標，並聲稱這些攻擊是了聲援加薩的巴勒斯坦人。統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列，引發雙方交戰至今。

美國及英國本月稍早對數十個叛軍目標進行攻擊，華府也表示，美軍已擊中一些準備發射並對民用、軍用船隻造成威脅的飛彈。

但青年運動未被嚇阻，仍持續對船隻發動攻擊。

全球約12%的貿易通常都經過曼德海峽（Bab al-Mandeb Strait），這是位於葉門西南邊及吉布地之間的紅海入口處。但叛軍的攻擊已造成大量船隻多走數千英里，繞道非洲。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳政一）1130122