歐盟邀中東以巴外長會談 討論兩國方案及和平會議

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（中央社記者田習如布魯塞爾22日專電）歐盟外長會議今分別邀請以色列、巴勒斯坦外長，及沙烏地阿拉伯、埃及、約旦等中東國家外長、阿拉伯國家聯盟秘書長參與多場會議。歐盟要求以色列放寬加薩人道援助，並與中東外長討論以巴「兩國方案」及和平會談。

以色列面臨國際上要求停止攻擊加薩走廊的壓力。剛於1月上任的以國外交部長卡茲（Israel Katz）上午來到布魯塞爾與歐洲聯盟（EU）27國外長會談，他在會前向媒體出示遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）綁架的以色列嬰兒照片，強調以國要求哈瑪斯釋放人質及保障自身安全的兩項堅持。

不過歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在外長會議結束後的記者會上指出，巴勒斯坦平民在加薩的人道慘況不會有助於巴人反對哈瑪斯，也無助於以色列獲致安全，結果將適得其反。他透露許多歐盟國家外長當面要求卡茲，以色列必須放寬對加薩走廊的封鎖，增加載運人道救援物資卡車進入加薩的數量。

目前進入加薩的救援物資卡車每天不到100輛，而以哈戰爭前每天超過500輛。

卡茲在會中播放兩支影片，向歐盟外長介紹以色列欲在加薩岸外海域興建人工島及興建連結以色列到約旦、阿拉伯等國的鐵路等兩個計畫。波瑞爾在記者會被問及此事時答覆，「我們有機會看了兩個有趣的影片⋯⋯但我想他可以更善用時間，專注在他國家的安全和加薩的大量傷亡。」

歐盟各國對是否要求以色列停火仍意見不一。比利時外長拉碧（Hadja Lahbib）表示比國主張立即停火和釋放人質，但德國、奧地利等國則力挺以色列自我防衛權。波瑞爾則說，必須區分歐盟各國的立場和歐盟共同的立場，目前歐盟對停火並未達成一致立場。

歐盟的共識是支持解決以巴長期衝突的「兩國方案」，即要求以色列接受巴勒斯坦獨立。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在會前向記者群表示，德國支持「兩國方案」，她說「唯有巴勒斯坦人活得安全與尊嚴，以色列人才能活得安全」，反之亦然。

歐盟另與沙烏地阿拉伯、埃及等中東國家外長及阿拉伯國家聯盟（League of Arab States）代表線上會談。波瑞爾說會談主題是「戰後」加薩，包括與中東國家共同重新推動「兩國方案」、以巴和平會談的籌備工作，以及全面的區域和平計畫。

波瑞爾上午接受媒體堵訪時強調，現在該開始談「兩國方案」進程，研究是什麼阻擋了這個解方的實現，「當然，哈瑪斯是其中一個重要的（阻礙），但還有其他（阻礙）。」

他也說，以巴問題已歷經30年來的討論而未獲解決，因此勿期待他透過一次外長會議就能解決。

與卡茲錯開在下午參與歐盟外長會的巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）在會前表示，希望歐盟各國拿出領導力和勇氣，促成立即停火和「兩國方案」，否則將是雙重標準。

歐盟外長向馬里奇重申對巴勒斯坦政權的支持。波瑞爾表示，歐盟是全球對巴勒斯坦政府財政的最大捐助者，將持續提供資助。（編輯：陳慧萍）1130123