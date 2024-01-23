緬甸軍機在印度機場衝出跑道 至少6傷

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（中央社記者林行健新德里23日專電）緬甸一架軍機今天上午在印度東北部米左拉姆省（Mizoram）的冷匹（Lengpui）機場衝出跑道，至少有6人在事件中受傷。

根據印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，事件發生在上午，當時機上有14人，米左拉姆省警方表示，傷者已被送醫治療，包括駕駛員在內。

冷匹機場是印度7座擁有「桌面跑道」（tabletop runway）的機場之一，這些機場位於高原或山丘頂部，其中一端或兩端靠近陡峭的山谷，駕駛員容易產生錯覺，落地未達跑道和衝出跑道的風險較高。

另一方面，「今日印度」（India Today）電視台引述消息人士說，這架軍機原本打算接回最近逃到米左拉姆省的緬甸軍人。

去年11月，緬甸反叛部隊與政府軍開戰，政府軍敗退，光是在1月17日就有將近280名緬甸士兵帶著槍械逃到米左拉姆省，並請求印度當地駐軍暫時收容，其184人已於昨天被緬甸軍機接回。

米左拉姆省與緬甸接壤邊界有510公里長，若從去年11月算起，已有600多名緬甸軍人逃到這裏，大部分已被陸續接回。軍人輕易越界也顯示，印緬邊界管控存在困難。（編輯：陳惠珍）1130123