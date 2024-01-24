名字未出現在選票上 拜登仍贏得新罕布什爾州初選

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）儘管名字沒有出現在選票上，美國總統拜登仍在昨天新罕布什爾州非正式的民主黨初選中勝出。

法新社報導，在愛荷華州黨團會議後，拜登和民主黨決定取消新罕布什爾州作為總統初選「全國第一站」的傳統，南卡羅來納州的民主黨人將正式於2月3日舉行首場初選。

但以「不自由，毋寧死」（Live Free or Die）作為州格言的新罕布什爾州選擇違背民主黨安排，繼續進行投票。

因此，這次投票將不會產生任何代表，在整個提名過程中僅具象徵意義。

儘管如此，拜登支持者為防止兩名可能的挑戰者在沒有對手的情況下，取得毫無意義又令人尷尬的勝利，還是在最後一刻發起在選票寫上非原定候選人姓名的活動。

另外兩名擁有相對較少支持者的菲力普斯（Dean Phillips）和威廉森（Marianne Williamson）無論如何都幾乎沒有追上拜登的機會，因為在現代政治歷程中，從來沒有初選挑戰者從現任總統手中奪走提名。

拜登和新罕布什爾州有過一段歷史。他在2020年爭取民主黨提名時，在這個白人占多數的州遭遇慘敗，靠著南卡羅來納州非裔美國人的大力支持才得以脫困。

當選後，他便推翻新罕布什爾州和愛荷華州向來第一批進行初選的順序，指示黨內領導層將南卡羅來納州的初選時程排在這兩州之前。

愛荷華州默默地妥協，但此舉卻激怒了新罕布什爾州的民主黨人，因為新罕布什爾州作為總統初選的「全國第一站」是項悠久傳統。（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1130124