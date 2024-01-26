歐盟經濟安全擬嚴管外來投資 如何落實問題多

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（中央社記者田習如布魯塞爾25日專電）歐盟執委會昨天提出落實經濟安全戰略的5項措施，包括擴大嚴管外國對歐盟投資案，歐洲議會今討論該方案執行面、行政效率、中國反彈、是否影響外來投資意願及是否仍有漏洞等，反映各界疑慮。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）24日提出5項措施，包括擴大外來直接投資（FDI）審查、諮商建立對外投資監管機制、形成一致的敏感科技出口管制辦法等，以落實去年6月公布的「歐洲經濟安全戰略」。

歐洲議會（European Parliament）國際貿易委員會24、25兩日連續邀請執委會貿易總署（GD Trade）官員前來報告釋疑。與會議員雖多肯定從安全角度管理貿易及投資的必要性，但也憂慮嚴管外來投資會否降低歐盟市場吸引力，並對這些措施的執行面存疑。

例如捷克籍議員扎哈迪（Jan Zahradil）指出問題在執行力，「誰要做什麼？哪些是會員國來做，哪些又是歐盟（執委會）來做？哪些屬於法規範圍，哪些又不受法規約束？」他認為執委會的方案太複雜。

瑞典籍議員瓦彭（Jörgen Warborn）舉出執委會的評估，過去3年歐盟與部份會員國合作審查的外來直接投資案件只有不到10%值得執委會留意，因此他關切新方案的行政效率、會否造成企業過多行政負擔。

德國籍議員舒斯特（Joachim Schuster）詢問執委會有無預想中國可能的反彈及歐盟因應之道；歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）則擔心中國政府聘僱了歐洲大型公關公司來反駁執委會欲降低對中經濟依賴的論述，歐盟有無對付公關戰的準備。

貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand）於24日出席回應，強調這套方案沒有要包山包海，而是針對特定關鍵領域的風險因應，且多數歐盟國家已有對外來投資審查的機制，從經驗上看並沒有拖累外國企業對歐盟的投資。

她也說，執委會沒有鎖定特別的國家，而是鎖定會帶來風險的投資或貿易行為，「我很意外你們都只講到中國」。至於中國對歐盟的公關戰，她認為中方宣傳不一定成功，且歐盟該做的是強化自身優勢，而非看對方做什麼就去反制。

貿易總署司長雷東內（Denis Redonnet）在25日出席回應議員，強調經濟安全方案是要在開放與風險、市場管制與吸引力之間尋求平衡，歐盟成員國與企業需要「適應（經濟）風險正在改變的現實」，「大家都在適應」。

包瑞翰另問到中國內需轉弱、生產過剩之下，執委會如何因應未來可能有大量中國產品倒入歐盟市場的衝擊。魏恩德說歐盟有機制能夠防範，不過也需要與其他國家合作，因為有些國家可能不設防。

她的意思是透過其他國家轉進，歐盟市場同樣可能面臨被中國貨傾銷的風險。（編輯：楊昭彥）1130126