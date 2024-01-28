外國聯軍駐伊拉克議題 華府巴格達開第一輪會談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴格達27日綜合外電報導）伊拉克和美國今天針對外國聯軍駐紮伊國問題舉行第一輪會談。伊拉克盼這些會談終將談出一個縮減聯軍駐紮人數的時間表。

法新社報導，伊拉克境內目前仍約有2500名美國駐軍，是2014年聖戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State）占領大片伊拉克和敘利亞土地後，為與其抗衡的國際聯軍一部分。

然而去年10月以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭爆發以來，這支駐紮伊拉克和敘利亞的國際聯軍頻遭伊朗撐腰的團體襲擊，促使美國實施報復性回擊，並讓伊拉克抱怨美國「侵略」其領土。

動盪的局勢迫使伊拉克總理蘇達尼（Mohammed al-Sudani）呼籲聯軍撤離。不過，伊拉克與美國去年8月在華府首次會談後，即已計劃將再度會面討論駐軍議題。

以美國為首的聯軍聲明表示，今天的會談僅是其中一個步驟，一來評估聯軍在打擊伊斯蘭國這個主要任務的進展，二來討論未來將如何調整這支聯軍在伊拉克的任務和部署。

聲明又說，聯合軍事委員會「致力於設置條件來移交伊拉克任務」。

美國五角大廈副發言人辛赫（Sabrina Singh）承認，美國在伊拉克的軍事部署「肯定會成為未來對話的一部分」。

伊拉克外交部認為最終將制定「一個具體而明確的時間表…並開始逐步減少在伊拉克領土的（聯軍）顧問人數」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130128