芬蘭總統大選 中間偏右前總理首輪領先

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（中央社赫爾辛基28日綜合外電報導）芬蘭今天舉行總統大選。司法部於投票結束後公布數據顯示，中間偏右的國家聯合黨籍候選人史塔布在首輪選舉的提前投票中囊括28.3%選票領先。

自由派綠黨（Green Party）的哈維斯托（Pekka Haavisto）、極右翼芬蘭人黨（Finns Party）的哈拉阿霍（Jussi Halla-Aho）拿到25.8%、16.1%選票，分居2、3。

法新社報導，近半數的44.5%合格選民提前投票。

路透社報導，如果今天的選舉沒有候選人拿到超過50%選票，那麼首輪得票最高的兩位候選人將於2月11日展開第2輪決選。

芬蘭於俄羅斯侵略烏克蘭後，打破數十年的不結盟政策而加入西方防衛聯盟北大西洋公約組織（NATO），新總統將引領在此一新角色之下的芬蘭外交和安全政策。

國家聯合黨（National Coalition Party）籍前總理史塔布（Alexander Stubb）告訴芬蘭國家廣播公司（YLE）：「這比我敢去設想的高出許多，我非常滿意並心存感激。」

擔任外交部長直到去年的哈維斯托表示，他預期可以進入第2輪。

他告訴芬蘭國家廣播公司：「首輪結果非常好，跟落後我們的候選人差距非常大，因此我認為我們會跟亞歷山大．史塔布進入第2輪。」（譯者：何宏儒）1130129