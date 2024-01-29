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英國擬禁售一次性電子煙 防未成年人上癮

2024/1/29 10:04（1/29 10:24 更新）
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圖為電子煙。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）明天將宣布計劃禁止銷售一次性電子煙，以防兒童使用電子煙，並重申政府有意推出一項法律，阻止年輕一代購買菸草。

路透社報導，根據新法，電子煙的口味將受到限制，並採用素面包裝，且改變電子煙的展示方式，以降低它們對兒童的吸引力。

蘇納克在聲明中說：「我們除了致力阻止向今年年滿15歲或以下的孩童合法出售香菸外，這些改變也將為長期保護我們孩子的健康做出持久貢獻。」

倫敦當局表示， 在各類可預防的健康殺手中，吸菸在英國排名第一，有1/4與癌症相關的死亡是吸菸造成，相當於一年約8萬人。去年10月，蘇納克宣布計劃通過一項法律，該法意味2009年1月1日或之後出生的任何人終身不得買菸。

政府說，儘管電子煙被視為幫助癮君子戒菸的關鍵，但外界一直擔心它們可能導致年輕人尼古丁成癮，在11至15歲的青少年中，目前有9%使用電子煙。

世界衛生組織（WHO）去年12月表示，所有電子煙口味皆應禁止。

然而，產業組織和英國電子煙產業協會（UK Vaping Industry Association）認為，電子煙的健康風險明顯低於菸草，而口味是鼓勵癮君子改用電子煙的關鍵。

蘇納克說：「就長期而言，我有義務去做我認為對我國來說是正確的事情。」

「一次性電子煙驅使愈來愈多青少年使用電子煙，這就是為什麼我要採取大膽行動祭出禁令，並提出新法來限制電子煙口味、採用素面包裝和改變電子煙在商店裡的展示方式。」

政府還說，禁止一次性電子煙除了對健康有益之外，也將有助環保；英國每週扔掉500萬個一次性電子煙。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1130129

吸菸有害身體健康，未滿20歲請勿吸菸。

#英國
#電子煙
#蘇納克
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