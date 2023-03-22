菸害防制法新法上路 攜加熱菸入境最高罰500萬元

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（中央社記者張璦台北22日電）菸害防制法新法今天上路，全面禁止電子煙，加熱菸等須申請健康風險評估。財政部提醒，入境旅客隨身攜帶的菸品品項，僅限捲菸、菸絲及雪茄，加熱菸不得攜帶入境，違反者將酌情予以裁處，最高罰500萬元。

今年2月15日修正公布的菸害防制法，行政院已核定與加熱菸有關條文，自今天施行，衛福部並依規公告加熱菸為指定菸品。

財政部國庫署指出，針對衛福部公告指定菸品，業者應在製造或輸入前，向衛福部申請健康風險評估審查，並經核定通過，才能製造或輸入。

國庫署表示，欲產製加熱菸者，不論是否取得菸製造業許可執照，應向衛福部申請審查並通過後，再向財政部申請新增「其他菸品」產品種類、或設立許可，取得換（核）發的菸製造業許可執照後，才可產製經核定通過的加熱菸。

至於取得菸進口業許可執照的業者，若要進口加熱菸，應先向衛福部確認該菸品是否已審查通過，如果未經審查通過，應申請審查並等到通過後，再辦理進口相關事宜。

此外，針對加熱菸是否應納為入境旅客隨身攜帶品項，國庫署指出，經財政部與衛福部等機關會商共識，基於維護國民健康及菸害防制立場，不予納入。

因此，入境旅客隨身攜帶的菸品品項，僅限捲菸、菸絲及雪茄，加熱菸則不得攜帶入境。

國庫署提醒民眾，入境時如果攜帶菸品，務必誠實申報，且不得攜帶加熱菸，違反者，將視所攜帶的加熱菸，是否經衛福部核定通過健康風險評估審查，依菸酒管理法或菸害防制法規定，處新台幣3萬元以上、50萬元以下，或5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並沒入、或銷毀、退運菸品。

針對最高裁罰金額500萬元，國庫署說明，需端視違反個案情節是否重大，比如是否為累犯，或是要帶入境銷售。（編輯：潘羿菁）1120322

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