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匈牙利極右翼：若基輔戰敗 將宣稱擁有烏西主權

2024/1/29 11:31
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（中央社布達佩斯28日綜合外電報導）匈牙利極右翼政黨「我們的祖國」（Our Homeland）黨魁表示，如果烏克蘭因俄羅斯入侵而失去國家地位，該黨將聲稱對烏克蘭西部一處約有15萬名匈牙利裔居民的地區擁有主權。

路透社報導，「我們的祖國」黨魁托羅茨凱（Laszlo Toroczkai）昨天晚間在一場邀集德國「另類選擇黨」（AfD）與荷蘭「民主論壇黨」（Forum for Democracy）等極右翼政黨領袖的會議中發表上述言論。「我們的祖國」在199席的匈牙利議會中擁有6席。

托羅茨凱在政黨網站上發布的一段影片中表示：「關於烏克蘭戰爭，我們的訊息非常簡單：立即停火、和平，以及透過談判解決問題。」他並呼籲烏克蘭西部的匈牙利裔民眾走向自治。

「如果這場戰爭最終導致烏克蘭失去國家地位，因為這有可能發生，那麼作為唯一採取此一立場的匈牙利政黨，容我發出信號，我們對外喀爾巴阡（Transcarpathia）擁有主權。」托羅茨凱的談話博得了群眾掌聲。

匈牙利外交部和烏克蘭駐布達佩斯（Budapest）大使館沒有立即回覆有關托羅茨凱這番言論的置評請求。

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根據匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）發布的演講摘要，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）去年12月接受公共廣播電台訪問時，表達支持烏克蘭主權和領土完整。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）預計明天將在烏克蘭西部會見烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）和總理什米哈爾（Denys Shmyhal），為兩國領袖可能舉行的會面鋪路。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130129

#烏克蘭
#烏克蘭戰爭
#匈牙利
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