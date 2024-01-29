中國遲未恢復對日免簽 日經：背後恐涉及雙方爭議

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）中國逐步增加免簽對象國，然而對於日本的短期免簽措施卻一直沒有恢復。日媒指出，雖然中國強調應依循「對等原則」，然而背後的原因可能是核處理水等中日之間懸而未決的問題。

據日經中文網，中國外交部於2023年12月宣布，對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6個國家，持普通護照人員試行單方面免簽政策，試行期限為1年，在中國逗留15天以內的出差和旅遊無需辦理簽證。

此外，中國原本對日本、新加坡、汶萊等3國也有短期免簽的政策。由於疫情關係，這項措施於2020年春季起停止，隨後於2023年7月恢復，然而3個國家中獨漏日本。

據報導，日本政府和財經界一直希望中國能夠恢復日本人入境免簽的政策，然而中國提出「對等原則主張」，要求若中國對日本人免簽，日本也應對中國人免簽。

報導引述日本政府相關人士表示，疫情前中國一直對日本人免除短期停留簽證，而日本則要求赴日的中國人必須申請簽證，「突然引入以前沒有的對等原則，難度很大」。

日本難以對中國實施對等原則的理由是在赴日外國人犯罪中，中國人占比較高。據日本2023年版的「警察白皮書」統計，日本國內2022年查處的詐騙案件中，5成以上與中國人有關，入室盜竊和扒竊的涉案人數也排在第2，僅次於越南。

另一名日本政府相關人士則表示，對中國人免簽難以得到對中強硬派多的自民黨同意，「就連過去對擴大入境遊客態度積極的前首相菅義偉時代，都未曾實現」。

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報導分析，在去年12月被中國列入入境免簽對象的德國、法國等，也並沒有對中國實施免簽，「對等原則很難說是絕對條件」，中國之所以尚未恢復對日本單方面免簽，背後可能受到中日懸而未決的問題影響，例如福島第一核電廠的核處理水排海等事件。

針對日本期望恢復免簽，中國外交部發言人汪文斌今天在外交部例行記者會表示，中國始終高度重視包括日本公民在內的外國人員來到中國的便利化問題，對於日本各界希望恢復免簽政策的訴求，中國將予以認真研究，「我們期待日方和中方相向而行，共同提升雙方人員往來便利化水準。」（編輯：張淑伶）1130129