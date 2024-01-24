南韓在聯合國籲中國保護脫北者 中方：不是難民

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（中央社台北24日電）南韓昨天首度在聯合國人權理事會公開呼籲中國保護自北韓逃到中國境內的「脫北者」，不過中國外交部今天回應稱，中國不存在「脫北者」一說，因為經濟原因非法入境中國的人員不是「難民」。

據中新網報導，中國外交部24日下午舉行例行記者會，有記者提問：南韓政府在日內瓦舉行的聯合國人權理事會普遍定期審查上，呼籲中方保護來自北韓的「脫北者」。對此中方的立場是什麼？

中國外交部發言人汪文斌回應稱，在中國不存在所謂「脫北者」一說，因經濟原因、透過非法入境方式來華的人員不是難民。對於這些人，中方一貫堅持根據國內法、國際法和人道主義相結合的原則立場進行處理。

汪文斌並稱，國別人權審議機制是各國進行平等交流，展開對話合作的平台，「應當遵循建設性、非政治化等原則」。

韓聯社報導，南韓政府23日在聯合國人權理事會對中國進行的國別人權審查（UPR，又稱普遍定期審議）口頭詢問環節中，建議中方保護脫北者人權。這是南韓首次在聯合國涉及中國人權審查中直接提及脫北者人權問題。

南韓常駐聯合國日內瓦辦事處代表尹聖德表示，韓方建議中方對脫北者等逃離本國的人員提供適當的保護。韓方建議內容還包括遵守禁止強制遣送原則等國際規範；為履行「關於難民地位的公約」，研究制定關於難民問題的國內法等。

報導說，在本輪審查之前，南韓政府曾首次向聯合國人權理事會涉華審查工作組提交詢問函。具體內容包括脫北者等逃離本國的人員如何在中國申請難民地位；如何保護和援助因人口販賣、強迫婚姻及其他剝削逃離本國的外籍女性；如何保護和援助被中國國內法律歸為非法居留者的外籍女性在中國生育的子女等。

南韓脫北者人權團體「統一媽聯合會」（RFNK）去年7月發表報告指出，中國強制遣返脫北女性的措施，對中國公民人權造成的負面影響。據調查，這些脫北女性9成為人口販賣的受害者，78.7%在中國生育，平均生育1.37名子女。

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但這些脫北女性在中國無法取得合法身分，難以獲得就醫、教育及就業機會，因此也更難尋求保障；不只脫北女性生活在隨時可能被強制遣返的恐懼中，她們的中國丈夫也可能為救回妻子遭遇身體虐待及精神創傷，對於他們生育的中國籍孩子自然也會因家庭的不穩定性感到焦慮與恐懼。

不過中國政府迄今一律將違法入境的脫北者遣返北韓。報告提到，因平壤當局將生育中國丈夫的骨肉視為叛國，這些脫北女性若在懷孕期間被遣返北韓，將面臨強制墮胎的命運，也有脫北女性親眼目睹剛出生嬰孩遭溺死的慘痛案例。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1130124