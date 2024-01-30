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歐元區經濟未陷技術性衰退 Q4成長呈現停滯

2024/1/30 22:01
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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）今天最新出爐的數據顯示，去年下半年歐元區經濟避免陷入技術性衰退，但歐元區經濟在最後一季呈現停滯。

法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）表示，歐元區去年10至12月的第4季和前季相比成長為0%，優於市場預測。

根據彭博和財經數據供應商慧甚（FactSet）訪調的分析師預估，歐元區第4季經濟萎縮0.1%。

外界擔憂一旦如市場分析師預估，歐元區經濟將連2季萎縮，符合技術性衰退的定義。

歐盟統計局也公布擁有27個成員國的歐盟在10至12月的第4季經濟成長為0%。相較於第3季經濟萎縮0.1%。

經濟學家預估，經濟停滯的情況將持續。

凱投宏觀（Capital Economics）高級歐洲經濟學家艾倫-雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）表示：「我們認為今年上半年也將處於低點，因為之前的貨幣緊縮政策持續發揮作用，且財政政策更具限制性。」

最新數據也顯示2023年歐盟和歐元區經濟和前一年相比成長0.5%，略低於歐盟執委會去年11月預估的0.6%。（譯者：劉淑琴）1130130

#歐元區
#歐盟統計局
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