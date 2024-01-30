更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

疑稱台灣國家踩紅線 韓英雄聯盟電競聯賽中國轉播喊卡

2024/1/30 22:15（1/30 22:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為Gen.G電競選手。（圖取自facebook.com/GenGLoL）
圖為Gen.G電競選手。（圖取自facebook.com/GenGLoL）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國電競去年在亞運奪金，並贏得英雄聯盟2023賽季世界大賽冠軍，但英雄聯盟韓國賽區新賽季17日開打，中國電競迷卻無緣觀賞賽事，疑似因為韓國隊伍稱「台灣是國家」踩到紅線。

香港英文南華早報報導，騰訊旗下串流平台「虎牙直播」最近停止轉播「英雄聯盟韓國冠軍聯賽」（League of Legends Champions Korea，LCK）新賽季，這是該平台2018年取得獨家轉播權以來，首次在中國停止轉播這項賽事。

部分業界人士表示，轉播喊卡和韓國電競勁旅Gen.G（全名為Generation Gaming）最近的爭議有關。

去年12月，Gen.G在臉書貼文稱台灣是國家，引發中國網路社群不滿。

Gen.G事後發表道歉文，表示「堅定不移尊重並維護中國主權和領土完整的立場」，並稱維持政治立場中立，但同時遭到中國和韓國網友出征。

前職業電競選手，現任英雄聯盟中國地區解說員「957腿哥」柯昌宇本月稍早在個人串流頻道表示，中國停播賽事與近來Gen.G事件有關。

一名任職中國電競產業、要求匿名的消息人士向韓國時報（The Korea Times）證實，Gen.G是賽事轉播在中國喊卡的主要原因。

針對媒體就賽事轉播問題尋求評論，英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」和「虎牙直播」皆未回應。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1130130

#中國
#台灣
#亞運
#英雄聯盟
#電競
#韓國
延伸閱讀
韓旅客筆記本內地圖標示台灣為國家 入境中國遭海關扣留調查：韓國人全亞洲最愛新加坡台灣 最不信賴中國韓文檢定網站將台標註為中國一省 考生抗議後改回TAIWAN泡菜起源引爭議 韓國民間團體要中國停止盜用文化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.47