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越南民眾臉書直播論政 被控誹謗黨和國家遭拘留

2024/1/31 13:00
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（中央社記者陳家倫河內31日專電）越南民眾范文待被指在臉書直播「誹謗越南黨和國家的影片」，遭到當局拘留。越南人權向來遭外界詬病，有統計顯示，目前有逾160名人士僅因和平行使基本公民權就被拘押。

官媒越通社（VNA）報導，興安省（Hung Yen）公安局30日表示，已經立案調查范文待（Pham Van Cho）涉嫌製作、儲存、傳播或宣傳危害越南社會主義共和國國家的資訊、檔案和物品，並暫時拘留范文待。

警方指控，1964年出生的范文待在2020年至2023年11月期間，透過臉書（Facebook）帳號直播，發表和分享大量誹謗越南黨和國家、侮辱領導人，煽動反對、歪曲、誹謗、侵犯國家、組織和個人利益的影片，違反網路安全法。

越南人民公安報指出，調查認為，范文待發布、上傳了7個影片，這些影片內容歪曲事實，詆毀越南社會主義政權，誹謗和侮辱越南已故革命領袖胡志明。警方並說，范文待在調查中坦承相關作為。

人權觀察（Human Rights Watch）在2024年全球報告中表示，越南目前共有超過160多名人士，僅僅因為和平行使基本公民權就被拘押。在2023年的前10個月，法院將至少28名人權活動家判以長期監禁。

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此外，批評越南政府人士還面臨警察恐嚇騷擾、行動自由受限、被任意逮捕拘留，以及遭受不公平審判而後監禁。警方經常將政治犯拘留數月，不准會見律師，並以酷刑逼供。

人權觀察指出，越南政府禁止設立獨立或民營媒體機構，廣電媒體和書報雜誌都受到嚴格控制。當局經常封鎖網站，並要求網路服務提供商刪除被認為不可接受的政治內容或社交媒體帳號。（編輯：張芷瑄）1130131

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