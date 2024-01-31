PayPal今年擬裁2500人 約占全球員工9%

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（中央社紐約30日綜合外電報導）根據路透社今天看到美國線上支付巨擘PayPal控股公司（PayPal Holdings）執行長克里斯致員工信，PayPal計劃今年裁員約2500人，占其全球員工總數9%。

新任命的執行長克里斯（Alex Chriss）在致員工信中說，將在今年透過直接裁員和取消空缺職位的方式來「調整」公司規模。預計受影響的員工將在本週末收到通知。

克里斯在信中寫道：「此舉是為了調整我們的業務規模，使我們能以所需的速度為客戶提供服務，並推動獲利成長。」

Paypal在美股收盤後，將克里斯致員工信公布在公司網站。PayPal股價今天收盤跌0.13%。

克里斯去年11月說，他預計將提高純交易相關以外的營收，並承諾透過降低成本基礎來達成公司瘦身。

PayPal上週宣布將推出新的人工智慧驅動產品，以及一鍵結帳功能。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130131