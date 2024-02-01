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涉走私美製電子零件給伊朗 美國起訴4名中國人

2024/2/1 10:34
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國司法部今天表示，當局以涉嫌走私包括一些可能具有軍事用途的美製電子零件給伊朗罪名，起訴4名中國人。

路透社報導，美國司法部聲明指出，這4名中國人被控將美國出口管制項目經中國和香港，輸往伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）和伊朗國防部遭制裁的附屬實體。

美國指控，這4名中國人於2007年5月至2020年7月間，利用中國的空殼公司將一些可能用於製造無人機、彈道飛彈系統和其他軍事端用品等電子零件輸往伊朗。

美國司法部表示，這項據稱的計畫導致「大量」具有軍事能力的美國原產軍民兩用商品自美國輸往伊朗。

美國司法部國家安全部門助理部長歐森（Matthew Olsen）在聲明中指出：「這種非法取得美國技術的做法直接威脅到我們國家安全，我們將運用掌握的一切工具來切斷助長伊朗政權惡意活動的非法供應鏈。」

根據聲明，美國已對這些被告發出逮捕令，他們目前仍在逃。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1130201

#伊朗
#美國
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