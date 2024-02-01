對沖基金經理格里芬：台灣周邊關係破裂恐致大蕭條

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（中央社紐約31日綜合外電報導）美國對沖基金經理人格里芬（Ken Griffin）今天告訴美國新聞頻道CNBC，台灣周邊關係「破裂」可能引發新的大蕭條。

對沖基金巨擘Citadel創辦人兼執行長格里芬今天出席邁阿密MFA Network會議時告訴CNBC節目「華爾街直播室」（Squawk on the Street）：「如果台灣周邊出現關係破裂，會是中國和美國經濟的災難，而我認為這災難會是大蕭條時期那種等級。」

這位億萬富翁表示，美國如果失去台灣半導體的供應，國內生產毛額（GDP）將大減8%至10%。台灣生產的先進微晶片供應量占全球90%左右。

格里芬對CNBC表示：「如果我們拿不到台灣半導體，那特斯拉（Tesla）還能再造車幾週？通用汽車（GM）呢？福特（Ford）呢？波音公司（Boeing）還能動工多久？這些晶片用於我們經濟的各個環節。」

他補充說：「對於國家經濟安全真正重要的是，能夠維護那個地區的和平。」

中國堅稱台灣是分裂的省份，將透過和平或武力的方式統一，據報中國領導人習近平在最近的會面上向美國總統拜登重申了這一訊息。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130201