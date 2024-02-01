越南勞工赴韓熱 日圓貶值台海局勢左右就業去向

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（中央社記者陳家倫河內1日專電）越南義安省5天收到6500份為赴韓國工作的韓文考試報名表，數量年增近倍。觀察認為，除了韓國解除對義安省的工作限制外，日圓貶值及台海局勢都可能左右越南勞工的就業去向。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，義安省（Nghe An）就業服務中心經理陳國俊（Tran Quoc Tuan）今天表示，從1月26日至30日共收到6500份欲透過就業許可制度（Employment Permit System）前往韓國工作所需參加的韓文考試報名文件。相較去年只有3700份，今年幾乎多出1倍。

陳國俊指出，為了因應急遽湧入的報名人潮，整個中心出動了7成人力，有時得不眠不休才能把事情都處理完。最後只能安排分流，規定特定縣市的人在特定時間前來遞交文件。

儘管如此，每天清晨4時就有大量民眾在中心外面排隊，等待人員7時30分開門上班，之後就一直鬧烘烘到深夜。

34歲的阮文功（Nguyen Van Cong）表示，雖然他清晨5時就抵達，但排隊的人實在太多，中午過後才終於輪到他辦手續。「我想要去韓國工作，因為收入比其他國家高。」

越南勞工目前主要透過韓國的就業許可制度前往韓國工作，並投身於製造、建築、農漁業，工人月收入約3600萬至4000萬越南盾（新台幣4.7萬至5.2萬）。

報導表示，義安省前往韓國工作人數暴增最主要原因是，省內一些地方剛被韓國從黑名單中移出，重新恢復前往韓國工作的申請資格。這些地方先前因為太多人在韓國逾期居留，因而被列入黑名單。

此外，前鋒報報導，過去一段時間，日本、台灣等其他越南勞工就業市場出現變化，想去海外工作的越南勞工轉而考慮前往韓國，使得參加韓文考試的人數增加。

報導未具體說明日本、台灣就業市場變動所指為何，但有仲介私下向中央社表示，日本可能是指日圓貶值，台灣或許是暗示憂心兩岸情勢變化。

這名仲介說，就他所經手的案件來看，越南勞工要去台灣前都會透過人脈打聽台灣現況，因此不會對台海局勢太過擔心，但身邊家屬光從媒體認識台灣，就會對台海局勢存在疑慮，會問「真的要去台灣嗎？」

根據報導，在2024年的第一階段，韓國將在4個領域招募1萬5300名勞工。其中，製造業占1萬1200人、農業占將近900人、建築業則有超過200人、漁業有逾3000人。

越南經濟報（VnEconomy）報導，截至2023年年底最新統計顯示，當年赴海外工作的越南勞工共有15萬9986人，其中日本超過8萬人、台灣有逾5萬8000人、韓國有超過1萬1000人。（編輯：陳承功）1130201