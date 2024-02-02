犯洩密及兒童色情等罪 前中情局工程師遭判40年

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）一名前美國中央情報局（CIA）軟體工程師因洩漏中情局機密資料及存有大量兒童色情圖片與影片等罪行，今天被判處40年有期徒刑。

路透社報導，美國聯邦檢察官透過聲明表示，聯邦地區法院法官佛曼（Jesse Furman）基於「間諜、電腦入侵、藐視法庭、向聯邦調查局（FBI）做出虛假陳述及兒童色情罪行」做出這項判決。佛曼未依檢察官請求判處無期徒刑。

媒體先前報導，舒爾特（Joshua Schulte）任職於中情局時，偷偷拿走用來闖入目標電腦和科技系統的工具Vault 7，離職後把這套工具寄給揭密組織「維基解密」（WikiLeaks）。

美國司法部表示，2016年11月從中情局辭職的舒爾特，因為不滿管理階層對待他的方式，憤而惡意洩漏這些資料。

舒爾特2022年7月因間諜、電腦入侵、向FBI幹員說謊等罪名被判有罪。去年8月，一名法官大致維持有罪判決。

維基解密自2017年3月開始公布資料，內容涉及中情局如何藉由破壞對方的電子設備及電腦網絡來監控外國政府及疑似極端分子等對象。

檢察官將舒爾特的罪行形容為「中情局史上最大的資料外洩，他把偷來的資訊傳輸給維基解密也是（美國史上）最大未經授權外洩機密資料的事件之一」。

此外，檢察官也指控舒爾特接收數以千計兒童色情圖片及影片。他們在調查洩密事件過程中，在舒爾特位於曼哈頓（Manhattan）的公寓發現這些受到3層密碼保護的資料。（譯者：侯姿瑩/核稿：曾依璇）1130202