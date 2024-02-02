美政府批准售印度先進無人機 合約價值約1240億

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國政府今天批准向印度出售價值40億美元（約新台幣1240億元）的最先進無人機。印度積極尋求軍隊現代化以應對中國。這起出售案先前因印度遭指控在美國境內暗殺異己而延宕。

法新社報導，印度傳統上依賴來自俄羅斯的武器，因此這起美國武器採購案立下新里程碑。由於俄羅斯全面侵略烏克蘭後，國際祭出連串制裁，使得向俄國取得武器越來越具爭議性。

印度總理莫迪（Narendra Modi）去年應美國總統拜登（Joe Biden）之邀赴美進行國事訪問，期間隨行印度官員和美方討論到這起出售案。在此之前，印度分別與中國和宿敵巴基斯坦發生了小規模衝突。

在拜登政府分別與美國國會議員及印度討論數月後，美國國務院正式通知國會這起出售案，當中包括3架MQ-9B空中衛士（Sky Guardian）無人機，這是通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）製造的掠奪者（Predator）無人機中最先進的一款。

美國國務院在聲明中表示：「擬議的出售案使印度能夠在作戰海道上進行無人監視和偵察巡邏，將提高其因應當前和未來威脅的能力。」

聲明還說：「印度已經展現對軍隊現代化的承諾，且將這些品項和服務納入其武裝部隊中將不會面臨困難。」

印度長期以來在美國國會享有廣泛支持，但在美國檢方指控新德里涉入在紐約暗殺一名擁有美國公民身分的錫克教分離主義領導人後，這筆巨額交易案在美國國會遭到擱置。

最具爆炸性的指控是，美國司法部聲稱一名印度政府官員遠端指揮這起謀殺案。

印度則承諾會對美方說法進行調查。相比先前加拿大指控新德里涉入一名錫克教分離主義人士在溫哥華附近遇刺身亡時，莫迪政府所做的憤怒反應，這次反應更為謹慎。

美國國會仍有30天時間阻止這起無人機出售案，但大多數觀察家預期會過關。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）回應媒體記者時表示，美方正按照其「內部程序」處理這起出售案，此外他婉拒進一步置評。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130202