巴基斯坦大選在即 前總理伊姆蘭汗非法婚姻再判7年

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（中央社伊斯蘭馬巴德3日綜合外電報導）巴基斯坦媒體ARY News報導，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）與妻子畢比（Bushra Bibi）今天被法院裁決他們2018年的婚姻違反法律，各判處7年徒刑和罰款。

這是本週針對這位陷入困境的前總理的第3項不利裁決，並在2月8日的全國大選之前禁止他參加競選。

現年71歲的伊姆蘭汗最近因洩漏國家機密被判刑10年，並與他的妻子畢比因非法出售收到的外國禮品，再被判刑14年。

伊姆蘭汗所屬政黨巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf,PTI）在聲明中說：「法庭經過數小時的匆忙審訊，沒有交互詰問證人，也沒有正當程序，這是對法律的嘲弄。」

聲明中說：「隨著這些審判的進行方式，將給2月8日的選舉打上一個巨大的問號。這是對巴基斯坦高等司法機構的一個考驗。」

根據ARY News報導，兩人各被罰款50萬巴基斯坦盧比（新台幣5.6萬元）。

畢比被指控與前夫離婚後，沒有完成伊斯蘭教規定的等待期（Iddat），就嫁給伊姆蘭汗。

伊姆蘭汗和畢比都否認有任何不當行為。

伊姆蘭汗被關在巴基斯坦軍事重鎮拉瓦爾品第（Rawalpindi）的監獄裡，而他的妻子畢比則獲准在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的山頂豪宅服刑。

伊姆蘭汗已經面臨10年內喪失擔任公職的資格。目前尚不清楚這些刑期是同時執行還是依序執行。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130203