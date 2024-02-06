尹錫悅特赦財經、政治人士 傳丈母娘在列

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國總統尹錫悅今天通過春節特赦、減刑、復權提案，包括5名財經人士及7名政界人士在內，共45萬多人。韓媒報導尹錫悅丈母娘也將在3月的三一節獲特赦，引發議論。

韓國總統辦公室表示，國務會議今天議決的春節特赦案，尹錫悅已予許可。據法務部發表的內容，這次特赦包括因涉嫌干涉輿論的前國防部長金寬鎮、在前總統朴槿惠任內涉入文化藝術界黑名單的前總統秘書室長金淇春。

韓國政府表示，這次特赦考慮與已赦免名單的平衡，追加赦免前高層公職人員，也希望透過赦免朝野政治人士、輿論媒體人士，消弭社會糾紛。

這次針對45萬多人的特赦案，以活化民生經濟為主要重點，政府指出，包括因經營問題遭判刑的SK集團首席副會長崔再源等7名財經界人士獲復權，主要希望帶動國家戰略尖端技術開發及出口，強化經濟成長。

此外，針對運輸業、食品服務業、生計型漁業及駕駛執照等執行的行政制裁，共有45.5萬人獲特別減免或公務員懲戒赦免等。

在春節特赦名單公布前，韓國文化廣播公司（MBC）電視台獨家報導政府準備提出的三一節特赦名單中，將包含被判有期徒刑一年的尹錫悅丈母娘崔銀順（音譯），總統特赦權限合理性再次引發討論。

報導引述政府官員說法表示，崔銀順年事已高又聲稱健康不佳，考慮她是初犯，在獄中表現良好，可能藉特赦獲得假釋機會。崔銀順因涉嫌偽造文書被判有期徒刑一年，目前已服刑6個月，達到假釋標準。

不過，法務部澄清此報導並非事實，表示崔銀順未申請過假釋，法務部也從未就此研議。

朝鮮王朝高宗（1852-1919年）於1919年1月下旬逝世，引發朝鮮半島民眾抗議示威，3月1日在漢城群眾大會中宣讀「獨立宣言書」，在半島掀起大規模反日的獨立運動。韓國1949年定3月1日為三一節。（編輯：郭中翰）1130206