巴基斯坦議會選舉 候選人競辦外連續2起爆炸釀26死

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（中央社巴基斯坦奎達市7日綜合外電報導）巴基斯坦國會下議院和4個省議會改選前夕不平靜，該國官員今天表示，西南部俾路支省（Balochistan）有兩處候選人競辦外分別傳出炸彈攻擊，造成至少26人死亡。暴力事件頻傳和對選舉舞弊的指控，使大選蒙上陰影。

路透社報導，目前不清楚攻擊是何人所為。

法新社報導，第1起炸彈攻擊發生在一名無黨籍候選人的辦公室外，該辦公室位於距奎達市（Quetta）約50公里遠的皮欣區（Pishin），距離阿富汗邊界約100公里遠。

根據路透社，這起爆炸造成14人喪生。

俾路支省的代理新聞處長阿查克扎伊（Jan Achakzai）表示，爆炸並且造成20多人受傷。

阿查克扎伊說，第2起爆炸發生在基拉賽弗拉市（Killa Saifullah）一名候選人競辦附近，該候選人代表伊斯蘭神學者協會法查芮曼集團（JUI-F）參選。

路透社引述地方官員的話報導，爆炸裝置安裝在競辦附近的摩托車上引爆，造成12人喪生，另有25人受傷。

一名高級警官說：「這起爆炸事件發生在市區的主要市集，JUI-F的競辦遭到鎖定。」

所有競選活動在昨天晚間結束。巴基斯坦國會和4個省議會的改選預計明天登場，從當地時間上午8點開始投票，下午5點結束。

巴基斯坦今天開始部署逾50名萬維安人員，當局正向本地逾9萬個投票所發送選票。

這次大選有近1萬8000名候選人競逐國會下議院及4個省議會的議員席次。在下議院336個席次中，有266席屬於直接選舉，另外70席保留給婦女和少數族群；省議會則有749個席次要改選。

巴基斯坦當局表示，正在投票所周圍加強維安。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130207