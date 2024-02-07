IMF：馬爾地夫向中國大量借貸 恐陷外債危機

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（中央社可倫坡7日綜合外電報導）位處印度洋戰略要地的馬爾地夫原與印度交好，近期轉向中國大量舉債。國際貨幣基金（IMF）今天警告，馬爾地夫正面臨陷入「債務困境」的高度風險。

法新社報導，親中的馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）於去年11月上台以來，北京已承諾向該國提供更多資金。

穆伊祖上月親自訪問北京，並感謝中國為馬國發展資金提供「無私援助」。

IMF並未透露馬國外債的詳細情況，但稱該國需要「緊急調整政策」。

國際貨幣基金在檢視馬國經濟狀況後表示，「若無重大政策調整，馬國的總體財政赤字和公共債務預計將維持在較高水準。該國的外部和整體債務困境仍處在高風險水準。」

馬爾地夫以美麗的白色沙灘聞名，觀光業的經濟占比接近1/3，且其經濟已經從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦。

不過，儘管預定的機場與飯店擴建計畫料將促進經濟成長，但國際貨幣基金警告，馬國「前景的不確定性仍然很高，風險狀況也傾向惡化」。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1130207